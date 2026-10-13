Yatırım dolandırıcılarına gözaltı

Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira olduğu tespit edildi.

Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 159 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, mağdur 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirtildi.

SAHTE YATIRIM UYGULAMASI YÜKLETMİŞLER

Şüphelilerin, aynı GSM numaraları üzerinden iletişime geçtikleri mağdurlara gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına sahte yatırım uygulaması yüklettikleri tespit edildi.

Mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri paraları, sahte uygulamada olduğundan daha yüksek göstererek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturan şüphelilerin, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

6 MİLYARI AŞAN PARA TRAFİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 liralık kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 liralık kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu, toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira olduğu tespit edildi.

HESAPLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen tutarları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 159 şüpheli gözaltına alındı. Eyleme katılan şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişinin cezaevinde, 52 kişinin ise firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmada tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazı ve banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemeler devam ediyor.