Milletin gözünün içine bakarak yapıyorlar

Kamu personeli alımlarına ‘kayırmacılık’ gölgesi düşüren ve binlerce kişinin hakkının yendiğine ilişkin ‘mülakat’ tartışmaları sürerken Ankara 2 No’lu Baro Başkanı’nın torpil itirafı infiale sebep oldu. Kayırmacılığa ‘mülakat’ kılıfı bile aramaya gerek görmeyen hukukçu başkan, “Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 avukatın hakim ve savcı olmasına aracılık ettik” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ağdemir’in açıklamalarına tepki göstererek, bir yerlere gelebilmek için liyakatin yetmediğini söyleyen Arıkan, on binlerce hukuk mezunu gencin işsiz olduğunu belirtip “Önceden bunları gizli saklı yapıyorlardı. Artık milletin gözünün içine baka baka yapıyorlar” ifadelerini kullandı. “Fon vurgunu” iddialarına da değinen Arıkan, yaşananların ihmal değil, örgütlü bir durum olduğunu savundu. İktidarın süreçten haberdar olduğunu öne süren Arıkan, “Vay efendim biz bilmiyorduk, hepsi hikâye. Her şeyden, atılan her adımdan haberleri var” dedi. Antalya - Anka

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