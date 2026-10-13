Yolsuzluğun yolunu kapatın - İktidar mücadelede sınıfta kaldı

Yolsuzluğun önlenmesi için iktidara ve muhalefete ortak hareket etme çağrısı yapılarak, Kamu İhale Yasası’nın değiştirilmesi ve imar rantlarını önleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKİT TV canlı yayınında yolsuzlukla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidar ve muhalefet partilerine yasal düzenlemeler için çağrı yapan Babacan, şunları söyledi: “Buradan hodri meydan diyorum. Hodri meydan. Şu elli dört maddenin elli dördünü de tamamlayalım hep beraber Kamu İhale Yasası’nı çıkaralım. Samimi iseniz imar rantları yasasını çıkaralım ki bundan sonra yolsuzluk yapmak isteyenin alanını daraltalım. Şimdi koskoca bir meydan var. Herkes at koşturuyor meydanda. Yolsuzluk meydanında parti farkı olmadan herkes at koşturuyor. Diyorum ki o meydanı kapatalım, alanı daraltalım, kötü niyetli hiç kimse bu ülkede yolsuzluk yapamasın.”

Kamu İhale Yasası’nı niye değiştirmiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Babacan, yolsuzlukla mücadele konusunda siyasî iradenin yasalarla ortaya konulması gerektiğini söyledi. Babacan, şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzluğu önlemek için atılması gereken adımları atma görevi iktidarındır. Çünkü bir belediye başkanının kanun çıkarma durumu yok. Ben diyorum ki gelin, samimiyseniz hep beraber önleyelim bu yolsuzluğu. Yolsuzluk olmadan önce önleyelim.” Erdoğan’a doğrudan soru yönelten Babacan, “Yolsuzluğun olmaması için gerekli kanunları çıkaralım. Bunu niye yapmıyor iktidar? Sayın Erdoğan bu konuda niye adım atmıyor? Ben buradan kendisine soruyorum. Bu Kamu İhale Yasası’nı niye değiştirmiyor?” dedi.

Ankara - Anka