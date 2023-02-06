Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı Kınık, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kan stoklarına ilişkin açıklamada bulundu. Kınık, açıklamasında, "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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