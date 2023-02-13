"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Deprem vergileri nereye gitti?

13 Şubat 2023, Pazartesi 00:11
Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere en az 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Deprem vergileri nerede?” soruları tekrar gündemde.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere en az 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz kaldırma ve yardım faaliyetleri sürüyor. 1999 depreminden sonra hayata geçen ve “deprem vergisi” olarak bilinen özel iletişim vergisinden (ÖİV) toplanan paralar tartışma konusu. “Deprem vergileri nerede?” soruları tekrar gündemde. Peki, 1999 Gölcük depreminden bu yana ne kadar deprem vergisi toplandı? AKP döneminde ne kadar özel iletişim vergisi toplandı? Toplanan deprem vergileriyle kaç konut yapılabilirdi? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı bütçelerden her sene ne kadar özel iletişim vergisi toplandığını takip etmek mümkün. Buna göre 2000-2022 yıllarını kapsayan 23 senede toplam 87 milyar 998 milyon lira özel iletişim vergisi toplandı.

86 milyar 138 milyon lira toplandı

2003-2022 arasındaki 20 yıllık AKP iktidarında toplanan deprem vergisi ise 86 milyar 138 milyon lira oldu. Uzun yıllar her sene 3-4 milyar civarında seyreden özel iletişim vergisi geliri enflasyonun yükselmesiyle birlikte 2021’de 6,62 milyar liraya; 2022’de ise 9,3 milyar liraya yükseldi. Toplanan özel iletişim vergisini dolar cinsinden de incelemek mümkün. 2008’de 3,5 milyar dolar ile zirveyi gören deprem vergisi 2022’de ise 561 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Dolar hesabını yaparken Merkez Bankası’nın her sene için açıkladığı yıllık ortalama kuru esas aldık. 2000-2022 arasında toplanan deprem vergisi 38 milyar 227 milyon dolar ediyor. AKP iktidarındaki deprem vergisi geliri ise 36,5 milyar dolara karşılık geliyor. 38,2 milyar 10 Şubat 2023 gününün Merkez Bankası kuru ile 720,2 milyar Türk lirası ediyor. AKP iktidarında toplanan 36,5 milyar dolar deprem vergisi ise 687,6 milyar liraya karşılık geliyor.

1 milyon 315 bin konut yapılabilirdi

2000-2022 yılları arasında 96 metre büyüklüğünde 1 milyon 315 bin konut yapmak mümkündü. 2005-2016 yılları arasında senede 60-70 bin civarı konut inşa edilebilecekken 2021’de bu sayı 35 bine; 2022’de ise 22 bine kadar geriledi. Euronews Türkçe’nin haberine göre konut büyüklüğünü 112 metrekare aldığımızda ise son 23 yılda toplam 1 milyon 127 bin konut inşa edilebilirdi. AKP dönemini kapsayan 2003-2022 arasında ise 96 metrekare büyüklüğünde 1 milyon 211 bin konut; 112 metrekare büyüklüğünde ise 1 milyon 38 bin konut inşa edilebilirdi. Deprem vergilerinin nereye gittiği konusunda Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2011 Van depreminden sonra yaptığı açıklamada toplanan paraların duble yollar, havalimanları ve sağlık harcamalarında kullanıldığını söylemişti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem vergileri nereye gitti?

    100 bin konut hasarlı

    Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

    Katar'dan Türkiye'ye konteyner desteği

    İskenderun'da depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış kurtarıldı

    18 ve 7 yaşındaki kız kardeşlerden 161 saat sonra sevindiren haber

    Yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün "Mukadderat " dedi

    Madenciler 160 saat enkaz altında kalan kadın ve çocuğa ulaştı

    160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı sevindirdi

    New York ve New Jersey'den de Türkiye'ye destek

    ''Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz''

    13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak

    Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geldi

    "Fay üzerine yapılaşmanın engellenmesi" uyarısı

    Depremin 155. saatinde 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu kurtarıldı

    Adıyaman'da depremin 152. saatinde sevindiren haber

    Yardım seferberliği devam ediyor

    Gazze sahilinde kumdan dev tablo

    Suriye'de de ölü sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Felâketten sonra gelen saadet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mazlumun yanında olmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ve fitreler depremzedelere
    Mehmet Pekel

    Deprem tablosu üzerine
    Mehmet KARA

    6 Şubat depremi
    M. Said ZEKİ

    Toparlanıp yeniden başlıyoruz!
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset cereyanları sizi tefrikaya atmasın!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.