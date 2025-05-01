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1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Derviş Nurdağ dualarla uğurlandı

01 Mayıs 2025, Perşembe 13:15
Mardin eşrafından, ömrü boyunca Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olmuş Derviş Nurdağ 29 Nisan 2025 tarihinde Mardin'de vefat etti.

Derviş Nurdağ  Ağabeyin cenaze namazı Mardin Şakir Nuhoğlu Camiinde dün (30 Nisan 2025) öğle namazına müteakip kılınarak Nurdağ aile mezarlığına (Nurdağ Camii önü) defnedildi.

Son yıllarda Mardin'de ikamet eden Nurdağ, uzun süre İstanbul'da kalmış ve Yeni Asya A.Ş. YK üyeliği de yapmıştı. 

İstanbul - Aslan Özdemir

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