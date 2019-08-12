Direnen tasfiye olur

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Türkiye’nin daha adil bir yöne doğru gitmesi için halkın tavrını belli ettiğini buna direnen siyasetçilerin de tasfiye olacağını söyledi.

Yeni Yaşam gazetesinde M. Ender Öndeş’in hazırladığı demokrasi ittifakı ve yeni anayasa konulu soruşturma için değerlendirmeler yaptı. İslam’ın yorumlarından bir bölüm şöyle: “Cezaevleri fikirlerini açıklayanlarla dolu, 20 Temmuz’dan itibaren suçlu suçsuz olduğuna bakmadan cezaevlerine doldurulmuş, 17 bini de kadın. Yargı bağımsız değil bugün, siyasi baskı altında. Önce bunu çözmeliyiz. Öncelikle yargıyı özgürleştirmek, kendi içinde bir ahlakın tesisine hizmet edecektir. Yani sen silahı ancak filmlerde görmüş adamı fikirlerinden ötürü tutukluyorsun. Oysa tutuklama istisnaidir. Yani, özgürlükler anayasada yazılıdır aslında; toplumun anayasaya sahip çıkması gerekir. Sonuçta temennimiz, ülkenin daha adil bir yere doğru yönelmesidir, vatandaş tavrını koymuştur. Artık baskı isteyenler eski siyasetçilerdir ve zaman içerisinde de tasfiye olacaklardır. Bu tasfiye de tabandan başlayacaktır. Ve elbette bu demokrasi ittifakı kendi anayasasını da zaman içerisinde gündeme taşıyacaktır.”

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