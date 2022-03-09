Dışa bağımlılığın sebebi yanlış enerji politikaları

Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, Türkiye’nin kalan üretilebilir petrol rezervlerinin 340 milyon varil yani 48,1 milyon ton seviyesinde olduğuna dikkat çekiyor.

Resmî verilere göre 2020’de 3.1 milyon ton petrol üreten Türkiye’de, yıllık tüketim 33.5 milyon tona ulaşıyor. Pamir’e göre üretim, Türkiye’nin ihtiyacına cevap vermekten oldukça uzak. Pamir, “Türkiye ağırlıklı olarak tükettiği enerjinin yüzde 27’sini doğal gazla karşılıyor. Burada yüzde 99 dışa bağımlı. Türkiye tükettiği enerjinin birincil enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 29’unu petrolle karşılarken, burada da yüzde 92 dışa bağımlı. Yüzde 17 civarında da taş kömürü var. Burada da yüzde 97 dışa bağımlı” bilgisini veriyor. Pamir, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığının yanlış enerji politikalarından kaynaklandığı görüşünde. DW Türkçe’ye konuşan Pamir, “Hem yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem enerjimizi daha verimli devreye sokarak biz çok daha iyi bir konumda olabilirdik” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.