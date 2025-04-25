Dışişleri Bakanlığı, Benin'de 50'den fazla askerin öldüğü terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında 50'den fazla Beninli askerin ölmüş olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi. Olay Benin Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, 17 Nisan'da Burkina Faso ile Nijer sınırında yer alan "W Milli Parkı'nda" düzenlenen terör saldırısında 54 askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Saldırıyı El Kaide bağlantılı terör örgütü üstlenmişti. Burkina Faso ile Nijer'in komşusu Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. AA

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