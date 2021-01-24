Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Divan-ı Harb-i Örfî paneli bugün yapılıyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin 31 Mart Hadisesi sonrası çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmayı içeren Divan-ı Harb-i Örfi adlı eseri çok yönlü olarak konuşulacak.

31 Mart Hadisesi üzerinden eserin günümüze ve geleceğe bakan yönlerinin neler olduğu, Bediüzzaman’ın tarih felsefesine kattığı yaklaşımlarla eserin nasıl değerlendirilebileceği ve adalet teorileri açısından önemi, Bediüzzaman’ın dönemsel faaliyetleri, 31 Mart sonrasında İttihad ve Terakki’nin tutumu ve bu tutumun günümüz hadiseleriyle kıyaslanması, Volkan, Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti bağlamından başlayarak Türkiye’deki din devlet ve siyaset ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, Türkiye’deki darbe süreçlerinin doğru okunması, darbe dönemlerindeki adalet arayışlarının Divan-ı Harb-i Örfî’de ortaya konulan prensipler açısından değerlendirilmesi gibi hususların panelde ele alınacağı bildirildi.

EuroNur.tv üzerinden de canlı olarak yayınlanacak

Yöneticiliğini Ahmet Dursun’un yapacağı panele Prof. Dr Ahmet Battal, Prof. Dr. Adem Ölmez, Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve Dr. Öğretim Üyesi Nasır Yiner konuşmacı olarak katılacaklar. Online olarak gerçekleştirilecek panel yeniasya.com.tr üzerinden de canlı olarak yayımlanacak. 14:00-16:00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olan panelin linki:

https://us02web.zoom.us/j/89709040854 pwd= T1FYU1FTMExkTWxtb3dLMzcrTlo2UT09

Meeting ID: 897 0904 0854

Passcode: 808925