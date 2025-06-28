Diyanet’ten dikkat çeken hutbe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalarda iktidar tarafından ileri sürülen iddiaların gündemde tutulmaya çalışıldığı şu günlerde geçtiğimiz Cuma yayımlanan hutbe, dikkat çekti.

Hutbede, “Hazine, kamu, belediye, vakıf ve dernek mallarına el uzatmak; insanı dünyada zillete, ahirette büyük bir azaba sürükleyen ağır bir vebal, büyük bir günahtır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan söz konusu hutbede hakları için eylem yapan kamu işçileri de “kamuya ait işleri yavaşlatmak ya da aksatmak, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmemek hem vebal hem de günahtır” sözleriyle hedef alındı. Haber Merkezi

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