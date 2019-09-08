Diyarbakır annelerini tehdit edenlerle ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır annelerini tehdit edenlerin belirlenmeye çalışıldığı ve HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşlarınca eylemlerini bitirmeleri ve çocukları kandırarak terör örgütüne HDP'lilerin götürdüğü yönündeki haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemlerinin Hacire Akar'la başladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır." AA

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