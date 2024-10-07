DÜNYA VİCDANI AYAKTA

İSRAİL'İN GAZZE'DE BAŞLATTIĞI SOYKIRIM BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI. BAŞTA AVRUPA ŞEHİRLERİNDE OLMAK ÜZERE MİLYONLAR, 42 BİNİ AŞKIN İNSANIN KATİLİ İSRAİL’E “DUR” DEMEK İÇİN MEYDANLARI DOLDURDU.

İsrail'i silahlandırmaya son verin

Fransa'nın başşehri Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "Emperyalizme karşı direniş" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin" ve "Hepimiz Beyrut'un evlatlarıyız" sloganları attı.

Katil İsrail Filistin'den defol

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

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Dünyanın dört bir yanındaki yürüyüş ve protestolar devam ediyor

Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan’a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris’teki ünlü Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı’na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile “İsrail’i silahlandırmaya son verin” ve “Emperyalizme karşı direniş” yazılı afişler taşıyan göstericiler, “Yaşasın Filistin” ve “Hepimiz Beyrut’un evlatlarıyız” sloganları attı.

Tüm dünyada barış sağlanmalı

İsveç’in başkenti Stockholm’de İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları protesto edildi. Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, “Katil İsrail Filistin’den defol” ve “Katil İsrail Lübnan’dan defol” sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze’deki “soykırımın” ve son günlerde Lübnan’da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi. İsveçli aktivist Benjamin Robol, İsrail’in soykırımını kınamak için gösteri yaptıklarını ifade etti. Robol, “Orta Doğu ve tüm dünyada barışı sağlamak için sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşı giderek büyüyor ve tüm bunlar emperyalizm yüzünden oluyor. Bu nedenle sistemin temelinden mücadele etmeliyiz” dedi.

‘Hemen ateşkes’

İngiltere’de yüz binlerce kişi İsrail’in Gazze saldırılarının birinci yılında Gazze’de ve Lübnan’da acil ateşkes ile İngiltere’nin İsrail’e silah satışını durdurma çağrısıyla yürüdü. İsrail’in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana bir grup Filistin destekçisi ve barış yanlısı sivil toplum örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen 20’inci ulusal eyleme eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da katıldı. Eylemciler İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Nehirden denize Filistin özgür olacak”, “Elini Gazze’den çek, elini Lübnan’dan çek” ve “Hemen ateşkes” sloganları attı.

‘Soykırımı durdur’

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da binlerce kişi, Gazze’de 1 yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirdi ve Lübnan’a da sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi. “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” pankartı taşıyan göstericiler, “Ateşkes, şimdi”, “Soykırımı durdur” ve “Filistin’de soykırım yaşanıyor” yazılı dövizler taşıdı.