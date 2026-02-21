Duruşu demokrasimiz adına da umut verici

Mahmut ARIKAN - Saadet Partisi Genel Başkanı

Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne yarım asrı geride bırakan Yeni Asya Gazetesi’nin 57. Kuruluş Yıl Dönümünü tebrik ediyorum.

Bir ülkenin demokratik olgunluğunun en önemli kriterlerinden birisi düşünce ve ifade hürriyetidir. Farklı fikir ve kanaatlerin hukuk nezdinde teminat altına alındığı ülkelerde gerçek manada bir demokrasiden ve gerçek manada bir ifade hürriyetinden bahsedilebilir.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik süreçte; adaletin örselendiği, hukukun askıya alındığı ve kalemlerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda, Yeni Asya’nın duruşu sadece çok sesli bir medya adına değil demokrasimiz adına da umut vericidir.

Her türlü baskıya, özellikle son dönemde gazetecilik ilke ve kurallarına aykırı dayatmalara göğüs gererek sürdürdüğünüz habercilik anlayışı, basın tarihimiz açısından özgün bir yere sahiptir.

“Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyen bir anlayışla, milletimizin doğru bilgiye ulaşma hakkını savunmanız, demokratik hukuk devleti idealimiz için hayatî bir önem taşımaktadır.