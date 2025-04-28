Elazığ'daki 4,9 büyüklüğündeki deprem hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir." dedi.

Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti. Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti: "Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır." AA

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