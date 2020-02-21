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21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

En değerli hediyesi iman dersiydi

21 Şubat 2020, Cuma
Tarihin en etkili isimlerinden Malkolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, “Malcolm X dünyayı barışla yenileme vizyonuna sahipti. Bize verdiği en değerli hediye inanılmaz iman dersiydi” dedi.

Malcolm X’den mesajlar

ABD’de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, pek çok genç insanın babasını rol modeli olarak gördüğünü, efsanevî liderin mirasının önemini koruduğunu söyledi. İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünde düzenlenen “Malcolm X ve onun Amerikan İslâmına Etkileri” konulu konferansta yaptığı konuşmada, babasının iyi bir insan hakları aktivisti olduğunu, adaletin sağlanması için mücadele ettiğini vurguladı.

‘İnsan neslinin refahına kendisini adamıştı’

Malcolm X’in tarihteki en sevilen Müslüman Amerikan olduğunu söyleyen Şahbaz, babasının tüm kalbiyle Allah’a hizmet ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Renkli, merhametli ve samimiydi. İkondu. Hepimiz gibi bir insandı. Hümanistti. İnsan neslinin refahına kendisini adamıştı. İnsanların hepsinin insan olarak muamele görmesi gerektiğine inandı. İstediği şey başkalarına hizmet etmekti. Hürriyet yolunda çabalarını vermeye devam etti. Hükümetin ırkçılığı, onu ikinci sınıf vatandaşlığa zincirlemiş, Hükümetin polisi onun aleyhine çalışıyor. Bunlara rağmen bizim için savaşmaya devam etti.”

‘Baskı gelişmeye engel’

Malcolm X’in genç yaşta ABD’de ırk ayrımına karşı mücadele ettiğini vurgulayan Şahbaz, “Baskı aslında hem zalimin hem de zulme uğrayanın gelişmesini engelleyen bir şey. Irk ayrımcılığı Amerika’nın erişebileceği büyüklükleri engelliyordu. Malcolm X dünyayı barışla yenileme vizyonuna sahipti. Bize verdiği en değerli hediye inanılmaz iman dersiydi. Bütün hayatıyla Allah’a inanıyordu. Ona şartsız hizmet etmişti.” diye konuştu. İzmir - aa

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