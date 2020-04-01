En fazla koronavirüs vakası İstanbul, İzmir ve Ankara'da

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 2148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi vefat etti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.

"Bu bir halk sağlığı savaşıdır"

Koca, "Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır." diye konuştu.

En fazla koronavirüs vakası İstanbul'da

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

Koca, "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

"Bir vaka en az 30 kişiye bulaştırıyor"

Vefat edenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını söyledi.

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz." dedi.

Test merkez sayısı 89'a çıkarılacak

Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti."dedi.

Koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısı 601

Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada 4 milyona yakın N95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı kestik ve bütün imalatı ülkemiz için sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak"

Bakan Koca, "Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak. Vatandaşımızdan ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, seyahat kısıtlamasının daha da yoğunlaştırılacağını bildirdi.