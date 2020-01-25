Enkaz altındayken görevlilerle konuşan kadın kurtarıldı

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.
Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da başta olmak üzere çevre illerde birçok bina yıkıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında, bir görevli enkaz altında kalan bir kadınla konuştu. İsmini Azize olduğu anlaşılan kadına, görevli şarjını ve yakınındakilerin durumunu sordu. Görevlinin "Yanındakileri uyanık tut, sık sık seslen, ses gelmezse hemen bizi ara" dediği anlar kameralara yansımıştı.