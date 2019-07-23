Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin isabet ettiği ev görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde Suriye'den atıldığı düşünülen iki roketten birinin isabet ettiği evde inceleme yapan ekipler, çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile tepsideki çay bardakları dikkati çekti.

Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.

Evde kuzeninin yanı sıra misafirlerinin de olduğu anlatan Atan, "Suriye'den atılan roket evin damına isabet etti, o sırada amcaoğlu Yusuf ve misafirleri çay içiyorlardı ve patlama oluyor. Evde o sırada eşi ve çocukları, bir de kayınları vardı. Yaralılar için ambulans geldi, onları götürdü. Şanlıurfa'ya sevk etmişler, görüştük. Şükür, durumları iyi." diye konuştu.

"Evin içinde tüp patladı zannettim"

Mahalle sakinlerinden Halil Çoban da, roketin isabet ettiği eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturduğunu belirtti.

Olay sırasında evinde akşam namazını kıldığını anlatan Çoban, "Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi, ambulanslar geldi. " dedi.

Mustafa Diken ise olayı tüp patlaması sandıklarını aktararak, "Sonra komşunun evinden sesler duyduk ve buraya koştuk. Bir geldik olanlar olmuş. Arkadaşların hepsi yerde yaralanmışlar. Çok büyük bir gürültüyle gelmiş damdan içeriye girmiş roket. Allah vatandaşımıza, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

7 yaşındaki Furkan taburcu edildi

Öte yandan, olayda yaralanan 7 yaşındaki Furkan Atan, Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardında taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.

Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si Şanlıurfa'ya sevk edilmişti.