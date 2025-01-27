Faruk Şen vefat etti

Türkiye ve Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı, akademisyen Prof. Dr. Faruk Şen, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek, İstanbul’da 77 yaşında vefat etti.

1948 yılında Ankara’da doğan Şen, eğitim hayatını Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi’nde (İşletme) tamamladı ve Duisburg-Essen Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Türkiye Araştırmaları Merkezi’ni (TAM) kurarak 1985-2008 yılları arasında yönetti. Şen, son olarak TAVAK Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Prof. Dr. Şen, Almanya’daki Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin başında olduğu dönemde, Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli araştırmalara imza attı, göçmenlerin sorunlarını uluslararası platformlarda dile getirdi. Prof. Dr. Faruk Şen’in cenazesi, İstanbul Beykoz’daki Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ankara - anka

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