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25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Fatih Camisi'nde cemaati sakinleştiren vaiz, depremde anında yaşananları anlattı

25 Nisan 2025, Cuma 15:44
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Fatih Camisi'nde vaaz verdiği kürsüde dualar okuyan ve cemaati sakinleştiren vaiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan yaşadıklarını anlattı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme camide vaaz verdiği sırada yakalanan Arslan, yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak çalıştığını ve yaklaşık 30 yıldır da Fatih Camisi'nde haftada bir çarşamba günleri öğle namazından önce vaaz verdiğini belirtti.

Arslan, bu hafta vaazında, İslam dininin denge dini, itidal dini olduğunu, ne ahiret için dünyayı ne de dünya için ahiretin terk edilmemesi gerektiğini, her ikisinin de hakkının verilmesi gerektiğini anlattığını kaydetti.

Arslan, "Tam bunları anlatırken Fatih Camisi sallanmaya başladı. Ondan sonra biz de tekbire başladık. Bu tesbihler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tesbihatında gelmiştir. 'Allah-u Teala her şeyden uludur, sabah akşam O'nu tesbih ederiz, yüceltiriz. Noksan sıfatlardan uzaktır, kemal sıfatlarıyla nitelenmiştir.' manasında dualar okuduk. Bir de bunun devamında istiğfar da ettik. 'Mahlukatının sayısınca Allah-u Teala'nın rızasını sağlayacak, kelimelerinin mürekkeplerini tartacak şekilde ve arşı alanın ağırlığınca Allah-u Teala'yı tesbih ediyoruz, tekbir ediyoruz, temcit ediyoruz, ona saygılarımızı bildiriyoruz.' diye okuduk. O sırada aklıma o geldi." ifadelerini kullandı.

Depremi bir imtihan olarak değerlendiren Arslan, "Herkes korkar, biz de korkuyoruz. O esnada cami, gidiyor, geliyor. Sebat etmek lazım. Benim panik yapmamam lazım. Çünkü cemaat de bana bakıyor. Orada herkese sükunet vermek lazım. Onu herhalde sağlamış olduk elhamdülillah ve böylelikle o tehlikeli, endişe verici anları tesbihatla Allah-u Teala'yı zikrederek geçirdik."

Kürsüden cemaati sakinleştirmesinin ardından cemaatin panik yapmadığını anlatan Arslan, "İnsanlar panik olmadı, paniğe sebebiyet vermedik çok şükür, elhamdülillah. Sakin, sükunetli, itidalli bir şekilde o anları yaşamış ve bitirmiş olduk." dedi.

Arslan, deprem anında yaşadıklarının görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından olumlu tepkiler aldığını belirtti.

 

AA

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