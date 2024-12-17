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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Fatma Aydoğdu Ural vefat etti

17 Aralık 2024, Salı
Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden merhum Atıf Ural Ağabeyin hanımı Kastamonulu Fatma Aydoğdu Ural, 15 Aralık 2024 tarihinde Elazığ’da vefat etti.

HABER: LÜTFİYE KEF

Fatma Ural, Risale-i Nur’dan “Hakikat Nurları” eserini elle yazdıktan sonra Üstad Bediüzzaman’a tashih için göndermiş, Hz. Üstad da tashih ettikten sonra kitabın arkasına dua yazıp iade etmişti. 

Üstad şu duayı yazmıştı: “Ya Erhamürrahimîn! İsm-i a’zam hürmetine bu nüshayı yazan Fatma’yı ve validesi Hikmet’i Cennetü’l-Firdevs’inde saadet-i ebediyyeye mazhar eyle. Ve hizmet-i imaniyede muvaffak eyle. Amin, amin, amin. Ya Erhamürrahimîn!” 

Fatma Aydoğdu aynı zamanda Tarihçe-i Hayat kitabında Hz. Üstad’la fotoğrafı bulunan Mehmet Günay Tümer’in ablasıydı. Merhum Fatma Aydoğdu Ural ablamız, Kastamonu’nun hanım kahramanlarından; Asiye, Ulviye, Zehra, Saniye ablaları yakından tanımıştı. Mekânı Cennet, makamı âlî olsun.

ATIF URAL KİMDİR?

1957 yılında Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler kitabının yeni harflerle ilk matbaa baskısını yaptıran, 1933 doğumlu merhum Atıf Ural, 18 Eylül 1966 tarihinde henüz 33 yaşında iken Ankara’da vefat etmişti.

33 senelik kısa ömrüne çok büyük, çok şerefli tarihî hizmetleri sığdıran efsanevî bir kahraman olan Atıf Ural’ın sesi oldukça etkileyiciydi. Merhum Osman Yüksel Serdengeçti, “Eğer Nurcuların hepsi Atıf gibi okusa, herkes Nurcu olurdu!” demişti.

Okumak için tıklayınız: Atıf Ural’ı rahmetle anıyoruz

 

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