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10 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Fena çuvalladılar

10 Kasım 2020, Salı
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haber kanallarının Albayrak’ın Instagram hesabından duyurduğu istifasına yer vermemesini‘fena çuvalladılar’ şeklinde eleştirdi.

HABER: Ahmet Terzi - Ankara

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haber kanallarının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından duyurduğu istifasına yer vermemesini eleştirdi. Gezi dönemine atıfta bulunan Bildirici, “Penguen medyasını saatlerdir susturan muktedirler, fena çuvalladı” görüşünü savundu. Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Krizi yönetmek bir yana açıklamasız her saat krizi daha da büyütüyorlar! Yüzmilyonlarca lira bütçesi olan İletişim Başkanlığı, iletişimde bulunamıyor! Emir komuta zinciri  işlemiyor herhalde. Trajikti, komik oldu!” ifadesini kullandı.

Gazeteciliğin bittiğinin resmi

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı 1780 radyo ve televizyondan sadece beşinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa haberini verdiğini yazdı. Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK İzleme Merkezi’nde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum, 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir; yazık!” ifadesini kullandı.

Vah benim güzel ülkeme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Albayrak’ın istifası ile ilgili demokrasi dışı ülkelerde yasakların çoğunlukla yazılı olmadığını belirterek, “Ana akım medyanın haline bakınca Türkiye’nin hangi iklimde olduğunu anlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın icazet almadan istifa haberini bile veremez, değerlendirme yapamaz haldeler! Vah benim güzel ülkeme!” dedi. 

Yandaş medya da dilini yuttu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil” dedi. Konunun ana akım medyada haberleştirilememesine değinen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “İstifa var mı? Yok mu? İktidar bu süreci bile yönetmekten aciz. Saray susunca yandaş medya da dilini yuttu, ne demesi gerektiğini öğrenmeyi bekliyor” paylaşımında bulundu.

Saraydan turkuaz kart almakla olmuyor

DİSK Basın-İş de, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Bir bakan ‘ben istifa ediyorum’ dediği halde bu sözleri bile medyada yer bulamadı. Bu durum bir kez daha gösterdi ki: gazeteciliğin belgesi saraydan alınan turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberlerdir.”

İstifa dünya basınında 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası dünya basında da geniş yer buldu. Amerikan New York Times gazetesi “Türkiye’nin maliye bakanı gerileyen ekonominin oluşturduğu baskının ortasında istifa etti” başlığını kullandı. Gazete “Türkiye ekonomisinin çökmekte, Türk Lirası’nın ise batmakta olduğunu” yazdı. New York Times (NYT), Albayrak’ın istifasının ABD’deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü: “Albayrak’ın görevinin bir kısmı da Beyaz Saray ile ilişkileri, Başkan Trump’ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner ile olan arkadaşlığı sayesinde yürütmekti.” Albayrak ve Kushner, Whatsapp üzerinden iletişim kuruyordu ve resmî protokollerden kaçınmak isteyen iki lider arasındaki yeni nesil iletişimi sağlıyordu. Albayrak’ın geçen yıl Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesini sağlayan şey de buydu.” 

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