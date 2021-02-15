Fezleke itirazının reddi üst mahkemeye taşındı

CHP’li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan hak ihlâli ve yeniden yargılama kararı çıktı. Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmamasının da ayrı bir hak ihlaâi oluşturduğuna karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı “düzeltilecek bir husus olmadığı” gerekçesiyle reddetmişti.

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.