Filistin-İsrail savaşında son gelişmeler

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Bu savaş kime yarayacak?

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre ölü sayısı 300'e çıktı.

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

KAN, sosyal medya hesabından söz konusu karakoldaki çatışmalara ait bir görüntü yayımladı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da Kfar Azza yerleşim biriminde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalara dair bir video yayımladı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

Askalan kentinde siyah dumanlar yükseliyor

Askalan kentindeki AA ekibi, İsrail ordusunun ve güvenlik güçlerinin kentte geniş biçimde yayılarak yoğun güvenlik önlemi aldığını bildirdi.

Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çalıyor, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.

İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketlere isabet etmesi sonucu gökyüzünden patlama sesleri geliyor. Kentte trafik çok seyrek ilerliyor ve İsrail ordusu çeşitli noktalarda kontrol noktalarında bekliyor.

Hamas'ın askeri kanadı Aksa Tufanı saldırısını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

"İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri nokta hedef alındı"

Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail'in savunma hattının delindiği kaydedildi.

İsrail'in yoğun roket atışları altında gerçekleştirilen saldırılardan 25'inin devam ettiği aktarıldı.

Kassam Tugaylarına bağlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, İsrail ordusuna ait mevzilerin silahlı gruplarca ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı hesaplardan da Filistinli grupların İsrail'in güneyindeki askeri noktalara düzenlediği baskınların görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu karşı saldırı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etti.

Bakan Gallant, yayımladığı video mesajında, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata” yaptığını söyledi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze'de Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi.

AA muhabirinin, komutanlarından birinin Hamas tarafından esir alındığı yönündeki iddiaları sorması üzerine İsrail Ordu Sözcülüğünden "çok sayıda rapor aldıklarını ancak bunu doğrulayamayacakları" açıklaması yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, "sivil olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, "sivil olağanüstü hal"in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi.

İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi.

Polis Şefi Kobi Shabtai, Filistinli silahlı grupların girdiği yerlerde "bölge, bölge ilerlediklerini bazıların etkisiz hale getirdiklerini" ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridinden sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 545 yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da iki ambulansa silahlı kişilerce el konulduğunu ve İsrailli bir sağlık görevlisinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarından İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin vurulduğunu da bildirdi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya dair görüntüler paylaşıldı.

Güneyden İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin deniz kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail topraklarına ulaşmaya çalışan onlarca terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu: Gazze’den sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar farklı noktalarda devam ediyor.

İsrail Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.

İsrail’de "özel güvenlik durumu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın operasyonel değerlendirmelerin ardından “özel güvenlik durumunu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği belirtildi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği aktarıldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi de resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından yurt dışındaki İsrail vatandaşlarına güvenlik tavsiyelerinin yeniden hatırlatıldığını kaydetti.

Yurt dışına gidecek vatandaşlara seyahat uyarısı olmayan ülkeleri tercih etmeleri gerektiği belirtilerek, Yahudi dini bayramı kutlamaları ve tatil toplantılarının terör saldırılarının hedefi olabileceği vurgulandı.

Sınırda "İsrail tankı vuruldu, askerler esir alındı" iddiası

Gazze Şeridi'nin İsrail'in kontrolündeki tampon bölgesinde bir İsrail tankının vurulduğu iddia edildi. Sosyal medyada, vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı. Videoda konuşan kişi, İsrail askerlerinin esir alındığını ileri sürdü.

Ayrıca Filistinli silahlı grupların, İsrail ordusuna ait bir arazi aracını Gazze içinde kullandığı ve bir İsrail askerine ait olduğu ifade edilen cesedi Gazze içine getirdiği görüntüler sosyal medyada dolaştı.

Filistinli silahlı kişilerin, motorlu planörle İsrail içindeki yerleşim yerine girdiği görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

Hamas, Gazze Şeridi'nin güney doğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti ve olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hamas: Esir alınan İsrailliler arasında üst düzey subaylar var

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin iki ayrı görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Nahal Oz’daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, “askeri kışla” olduğu anlaşılan bir alandan “sivil kıyafetli” bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Hamas'a bağlı silahlı gruplar Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinde dolaşıyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.

Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hamas'ın sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda İsrail'e yaklaşık 2 bin 200 roket fırlattığını kaydetti.

Ordu radyosu, ülkenin güneyindeki Shaar HaNegev beldesi Belediye Başkanı Ofir Liebstein'ın Filistinlilerle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İsraillileri kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Hamas, hava araçlı silahlı unsurlarının görüntülerini yayınladı

Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı “Şahin Sürüsü” adını verdiği “silahlı kuvvetlerinin” Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, motorlu paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının “İsrail askeri noktaları” olarak dizayn edilen alanlarda tatbikat yaptığı görüldü.

Sosyal medyada da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, bu sabah Gazze Şeridi çevresine başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunda söz konusu silahlı hava araçlarının bazı İsrail bölgelerinin semasında görüldüğüne ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi sınırı çevresindeki bazı askeri noktalarına da paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların iniş yaptığı görüntüler yer aldı.

Netanyahu, abluka altındaki Gazze sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etme" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan "Ordu Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine seslenerek "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm (askeri) gücümüzle harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İsrail bölgelerini "işgal ettiğini" savunan Netanyahu, şöyle devam etti:

"Bu savaşı kazanacağız ama bedeli çok ağır. Bu hepimiz için zor bir gün. İsrail ordusu derhal Hamas'ın becerisini yok etmek için tüm gücünü kullanacak. Onları yıkım noktasına getireceğiz. İsrail'e ve vatandaşlarına yaşattıkları bu kara günün intikamını alacağız."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerindeki silahlı unsurları temizlediğini aktaran Netanyahu, bu bölgede "yerleşimden yerleşime evden eve ilerlediklerini" dile getirdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderleriyle İsrail'in bu harekatta hareket özgürlüğünü görüştüğünü söyleyerek, "bu savaşın vakit alacağını, zor olacağını ve kendilerini zorlu günlerin beklediğini ancak savaşı kazanacaklarını" sözlerine ekledi.

Netanyahu, kabine üyeleri ve güvenlik otoriteleriyle de bir toplantı yaptı.

Toplantının başında, İsrail'in sabahtan itibaren "savaşta olduğunu" ifade eden Netanyahu, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek. İkinci olarak Gazze Şeridi içinde düşmana feci bir bedel ödetmek. Üçüncü amacımız diğer cepheleri güçlendirmek. Böylece kimse bir hata içinde bu savaşa katılmasın."

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın, “ABD, İsrail'e düşman olan ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışan herhangi bir tarafa karşı da uyarıda bulunuyor.” ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştüğü ve iki liderin de İsrail'e desteğini açıkladığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, görüşmede, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve savunma teşkilatının “düşmanı yenmek ve İsrail vatandaşlarını savunmak” için çalıştığını belirterek, “Operasyonlarımızı genişletmeye hazırız” ifadesini kullandı.

İsrail'in, şu an savaşta olduğunu kaydeden Gallant, “Sabahtan bu yana aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu kadın ve erkek vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarıyla karşı karşıyız. İsrail devleti bu savaşı kazanacak ve Hamas eylemlerinden sorumlu tutulacak.” dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" ifadesine yer verildi.

Söz konusu bölgelerin Siderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi sınırına yakın İsrail beldesinde yaşayanların, evlerinin çevresindeki sokaklarda silahlı Hamas üyelerini gördüklerini söylediği paylaşılan haberde, ayrıca bölgede elektriklerin kesildiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise "İsrail'in güneyindeki çatışmaların hala devam ettiğini; o bölgelerin militanlardan temizlenmesinin saatler alacağını" ifade etti.

Hamas lideri Heniyye: Adı Mescid-i Aksa olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti.

Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü'nden tüm Filistinlilere "Aksa Tufanı'na katılın" çağrısı

Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah başlatılan operasyonun planlandıkları gibi devam ettiğini belirterek, "Düşman hayal kırıklığından uyandığında şaşkına dönecek" ifadelerini kullandı.

"Aksa Tufanı"nda ilk hedeflerin stratejik noktalar, havalimanları ve askeri mevziler olduğunun altını çizen Ebu Ubeyde, "Fliistin direnişinin, Mescid-i Aksa ve Filistinli esirlere saldıran İsrail'e hesap sormaya başladığını" kaydetti.

"Gerçekleştirdikleri operasyonun işgal güçlerine (İsrail'e) diz çöktürecek tarihi bir fırsat olarak kabul edildiğini" dile getiren Ebu Ubeyde, Filistinlilere seslenerek, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkımıza Aksa Tufanı savaşına katılmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüşen Abbas, gerilimin tırmanışının ana nedenlerinin "siyasi ufkun daralması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kullanamaması, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletinde bağımsızlık ve egemenlik elde edememesi ve İsrail saldırganlığının devam etmesi ile uluslararası sessizlik" olduğunu söyledi.

Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile degiderek tırmanan gerilimi ele aldı.

Abbas, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerinin, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına saldırılarının, bölgedeki tırmanışın nedeni olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik tırmanışına son vermesi gerektiğini belirtti.

İsrail: Hamas İran'dan aldığı talimat ve destekle saldırı başlattı

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın saldırıları İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail'e karşı "sebepsiz kanlı bir saldırı" başlattığını ifade etti.

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutlamak için sınır bölgesine gelen bir grup motosikletli, Hizbullah bayrakları açarak tur atmaya başladı.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin gruba doğru ateş açtığı, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Air France, Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu

Fransız havayolu şirketi Air France'ın, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuş seferlerini yeni bir emre kadar durdurduğu belirtildi.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Air France, İsrail'deki durumu yakından takip ettiğini, Fransız ve İsrailli yetkilileriyle iletişimde olduğunu duyurdu.

Air France, yeni bir emre kadar Tel Aviv'e uçuşları askıya aldı.