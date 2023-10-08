HAMAS, “AKSA TUFANI” OPERAS-YONU BAŞLATTI; GAZZE'DEN 5 BİN ROKET ATILDI. SAVAŞ ALARMI VEREN İSRAİL GAZZE’YE YİNE SALDIRDI.

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Hamas, 'Aksa Tufanı'nda İsrail'e karşı 5 bin roket fırlattı - İsrail de Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu

POLİS MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİLER

Hamas’IN silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridinden İsrail'e başlattığı saldırılarda ölenler oldu. Silahlı bir grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. Bazı İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olarak Gazze’ye götürüldüğü iddia edildi. Hamas medyası, imha edilmiş bir İsrail tankını gösteren video görüntüleri yayınladı.

DOĞU KUDÜS’E GEÇİŞİ KAPATTI

İSRAİL, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridine doğru saldırı başlattı ve Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktaları ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını kapattı. Roket saldırılarında ilk haberlere göre 5 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

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Bu savaş kime yarayacak?

Gerek İsrail Başbakanı Netanyahu gerekse İsrail devleti, iç meselelerle ve dünya gündeminde ‘köşeye sıkışmış’ hale gelmişken, Dün Hamas’ın başlattığı saldırı “Bu savaş kime yarayacak?” sorusunu sordurttu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi’de saldırılar düzenledi. Ancak Gerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gerekse İsrail devleti, iç meselelerle ve dünya gündeminde ‘köşeye sıkışmış’ hale gelmişken, Dün Hamas’ın başlattığı bu saldırı “Bu savaş kime yarayacak?” sorusunu sordurttu. Hamas’ın silahlı kanadı, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail’e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Hamas’ın Gazze’deki askeri komutanı Muhammed Deif yaptığı açıklamada, Yahudi bayramları nedeniyle son birkaç haftadır Yahudi ziyaretçilerin arttığı Kudüs’ün hassas El Aksa Camii yerleşkesini kurtarmak için yeni bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Hamas’ın İsrail’e karşı yeni çabalarının “bunun sadece ilk aşaması” olduğunu da sözlerine ekledi. “Düşmanı El Aksa camisine yönelik saldırganlığını sürdürmemesi konusunda uyardık... Düşmanın karşılıksız saldırganlık dönemi sona erdi. Batı Şeria’da ve Yeşil Hat’ta yaşayan tüm Filistinlileri, rehavete kapılmadan saldırıya geçmeye çağırıyorum. Tüm sokaklara çıkın. Her yerdeki Müslümanları saldırı başlatmaya çağırıyorum” dedi. Diğer yandan İslami Cihad örgütü de Hamas’ın yanında İsrail’e karşı yapılan saldırılara katıldığını açıkladı. Bu arada, Hamas askerleri İsrail’in çevresindeki kasaba ve köylere doğru karadan sızdığı görüldü. Bu Hamas’ın şeridi ele geçirmesinden bu yana geçen 16 yılda eşi benzeri görülmemiş bir gelişme.

İsrail savaş durumuna geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri’ni (IDF) hazırlıksız yakaladığı anlaşılan saldırılara karşılık olarak İsrail de savaş hali ilan etti. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze’deki hedeflere doğru saldırı başlattı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti. Ayrıca roketlerin fırlatıldığı Gazze’deki hedeflere saldırı başlatıldığı duyurulurken, İsrailli sivillerin korunacağı ve Hamas’ın eylemlerinden dolayı ağır bir bedel ödeyeceği belirtildi.

İSRAİL SOKAKLARINDA ÇATIŞMALAR

İsrail medyası, İsrail’in güneyindeki Sderot kasabasında silahlı kişilerin yoldan geçenlere ateş açtığını bildirdi ve sosyal medyada dolaşan görüntülerde şehrin sokaklarındaki çatışmaların yanı sıra kırsal kesimde ciplerdeki silahlı kişilerin gezindiği görülüyor.

Filistin medyası ayrıca bazı İsraillilerin savaşçılar tarafından esir alındığını bildirdi ve Hamas medyası, imha edilmiş bir İsrail tankını gösteren video görüntülerini yayınladı.

Haber Merkezi