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Fırtına Vadisi kaçak yapılardan temizlenmek üzere

20 Haziran 2019, Perşembe 15:29
Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi'nde yapılan kaçak yapıların yıkımında sona gelindi.

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince 11 Haziran Salı günü başlatılan çalışmalarda, 15 binanın yıkımı tamamlandı, 4 bina da yarın yıkılacak.

İranlı turistlerin konakladığı 2 ahşap bungalov ise müşterilerin ayrılmasının ardından gelecek hafta sahipleri tarafından sökülecek.

Rize Valisi Kemal Çeber, kaçak yapılan ve dere yataklarındaki tehlikeli binaların yıkımının insan sağlığı açısından kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelan sonrası dere kenarındaki yapıların bir kez daha dikkati çektiğini vurgulayan Çeber, 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin kayıp olduğunu anımsattı.

"Ne olur kaçak ve ruhsatsız yapı yapmayalım"

Çeber, devletin mağduriyetlerin giderilmesi için var gücüyle çalıştığını ifade ederek, "Bizler de Fırtına Vadisi'nde, Ayder ve diğer yaylalarda kaçak yapılar ve dere yataklarındaki yapılarla mücadele ediyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmek değil. Ne olur ama ne olur kaçak ve ruhsatsız yapı yapmayalım." dedi.

Fırtına Vadisi ve yaylalardaki yıkımlardan dolayı vatandaşların sitem ve kızgınlıklarının kendisine ulaştığını aktaran Çeber, "Kamu yararı için, bazen bize kızan vatandaşlarımızın da can güvenliği için kötü adamlar oluruz. Bundan da hiç gocunmayız. Derelerin içinden binalar çıkarıyoruz. Derelerin içinden turizm tesisi denilen yapıları söküyoruz. Yazıktır, günahtır, kötü örnektir." ifadesini kullandı.

"Kurallar çerçevesinde tutanakları tamamlayarak yıkımları gerçekleştiriyoruz"

Vali Çeber, kaçak yapıların hepsini yıkacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"(Yapılırken devlet niye yapımına müsaade etti?) deniliyor. Devlet müsaade etmiyor. Elimizde bir mevzuat var. En hızlı işletince 6 ay sürüyor. Mevzuat uygulanırken vatandaş mührü söküyor. Büyük masraflar yapıyorlar. Biz de hiç memnun kalmadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Kurallar çerçevesinde tutanakları tamamlayarak yıkımları gerçekleştiriyoruz."

AA

Etiketler: Fırtına Vadisi, yıkım, inşaat, kaçak yapı
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