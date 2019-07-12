"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Gazetelerimizin de kalkınması lâzım

12 Temmuz 2019, Cuma 21:04
Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, “Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lÂzım” diye konuştu.

Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, BİK Mersin Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen “Mersin İli İş Birliği ve İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, her zaman gazetelerin yanında olduklarını belirtti. Gazetelerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumunda olduklarını vurgulayan Karaca, Türkiye’nin belli bir kalkınmışlık düzeyine geldiğini, gazetelerin de bu düzeyi yakalaması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanlığının yaptığı bir çalışma nedeniyle icra ilânlarının kesileceği yönünde iddiaların gündemde olduğunu ifade eden Karaca, “Tabiî ki bundan endişe ediliyor ama gazetelerimiz de bir sektör. Sizler sadece haber üretmiyorsunuz aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer üretiyorsunuz. Ben baştan beri hep öyle baktım. Eğer kalkınmak istiyorsak gazetelerimizin de kalkınması lâzım. Biz sektörün ihtiyaçlarını görüp tedbir almaya çalışıyoruz, ama karar verici biz değiliz” diye konuştu.     

 

İhtisas komisyonu kurulsun

Kalkınma planları hazırlanmadan önce önemli sektörler için ihtisas komisyonları kurulduğunu ve o sektör temsilcileriyle bir araya gelindiğini anlatan Karaca, şöyle konuştu:  “Ben son 2 dönemdir çok çalıştım, ama muvaffak olamadım. Genel olarak medya, ama özelde basın sektörümüz için bir ihtisas komisyonu olmadı. Mutlaka medyamızın, gazetelerimizin, sektörümüzün kalkınma planlarında adının geçmesi gerektiğine inananlardanım. Bu önemli. Şu anda gazetelerimizle ilgili karar alınacak, ama kimlerle karar alınacak belli değil. Halbuki kalkınma planlarında yer almış olsa bu konuda hedef ve strateji ne herkes önünü görür. Ona göre hazırlığını yapar.”    

AA

Etiketler: basın, ilân, gazete, Yakup Karaca
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye S-400 savunma sistemini alarak ABD ve NATO'ya meydan okudu'

    ABD Savunma Bakanı Vekili: F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi

    Gazetelerimizin de kalkınması lâzım

    Üniversiteliler, iş bulmada sondan ikinci

    BM Raportörü'nden İsrail uyarısı

    Dengir Mir Mehmet Fırat dualarla uğurlandı

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton nektarini iade etti

    40 ülke Çin'in Sincan politikasına destek amacıyla BM'ye mektup yazdı

    BM'den 'İdlib' kınaması

    AKP Grup Başkanından S-400 açıklaması: Yaptırım beklemiyorum

    ABD'de işsiz gazetecilerin sayısı artışta

    İngiltere'den Hürmüz Boğazı'nda gerilimi artıracak adım

    Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri hakkında tutuklama kararı

    'Müslümanların sayısının artması Almanya'yı değiştirmeye devam edecektir'

    Mikro RNA yöntemiyle kişilerin kansere yakalanma riski belirlenebilecek

    Libya, Trablus'ta bulunan Fransız füzelerine ilişkin açıklama bekliyor

    Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Esad ve Rusya İdlib'de üç ayda 606 sivili katletti

    S-400 teslimatı üç aşamada yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oku, oku, oku...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Şemseddin ÇAKIR

    Bediüzzaman farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Genel

    HSK 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.