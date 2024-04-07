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7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Gazzeliler Türkiye’ye kırgın

07 Nisan 2024, Pazar 02:18
“Çelikten yapılmış bombaları başımıza atan İsrail’e neden çelik ihraç ediyor? bizi açlıktan öldürmeye çalışan bir devlete niçin sebze-meyve gönderiyor?”

Evimizi yıkanlara çimento

Gazze’ye gönüllü olarak giden Dr. Taner Kamacı: “Türkiye bu savaşı durdurmak için neden bir adım atmıyor, en azından ticareti durdurmuyor; evlerimizi yıkıp yerine yeni yerleşim yerleri yapmaya çalışanlara niye çimento gönderiyor diyorlar.”

Sağlık ekibi niye gönderemesin?

“Osmanlı toprağı oluşundan dolayı bizden beklenti ve kırgınlıkları çok fazla. Bizimle birlikte Malezya'dan ve Endonezya'dan bir sağlık ekibi oradaydı. Bunu görünce ülkem adına utandım. Türkiye gibi bir ülke niye sağlık ekibi gönderemesin?”

***

Gazzeliler Türkiye’ye kırgın

GAZZE’DEN DÖNEN GÖNÜLLÜ OP. DR. TANER KAMACI, FİLİSTİNLİLERİN, “ÇELİKTEN YAPILMIŞ BOMBALAR BAŞIMIZA ATILIRKEN NEDEN ÇELİK VE ÇİMENTOYU İHRAÇ EDİYORLAR” DİYE SORDUKLARINI VE TÜRKİYE’YE KARŞI HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDE OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

Uluslararası bir insani yardım derneği ve Avrupa Filistinli Hekimler Derneği aracılığıyla Gazze’ye gönüllü olarak giden Op. Dr. Taner Kamacı, görev yaptığı Diyarbakır’a döndü. Gazzelilerin Türkiye’ye karşı kırgın olduklarını söyleyen Kamacı, “Buradan giderken hepinizin selamını Gazzeli kardeşlerimize götürdüm ve onlarında selamını sizlere getirdim. Türkiye’ye sadece biraz kızgınlardı. ‘Niye bu savaşta bizim yanımızda olmadılar, savaşı durdurmak için bir adım atmıyorlar, en azından ticareti durdurmuyorlar. Bizleri açlığa mahkum eden, bizleri açlıktan öldürmeye çalışan bir devlete neden sebze-meyve gönderiyorlar? Çelikten yapılmış bombaları başımıza atarken neden onlara çelik ihraç ediyorlar. Bizim evlerimizi yıkarken, bizim evlerimizin yerine yeni yerleşim yerleri yapmaya çalışırken onlara çimentoyu siz neden gönderiyorsunuz?’ diyorlar. Bunları ben çok duydum. Bu yüzden onların hayal kırıklığını da burada söylemek ve dile getirmek istiyorum. Çünkü Türkiye’den beklentileri çok fazladır” dedi.

Sağlık ekibini niye gönderemezsin?

Gazze’ye uluslararası bir organizasyonla 25 kişilik ekipler gittiğini anlatan Kamacı, “Türkiye’den sadece ben vardım, diğerleri Avrupa’dan gelmişlerdi. Onlara karşı gösterdikleri ilgiden daha farklı bana ilgi gösterdiler. Hem Müslüman din kardeşliği oluşumuzdan hem de Osmanlı toprağı oluşundan dolayı bizden beklentileri ve kırgınlıkları çok fazlaydı” diye konuştu. Kamacı şunları söyledi: “Bizimle birlikte Malezya’dan ve Endonezya’dan bir sağlık ekibi oradaydı. Bunu görünce ülkem adına utandım. Türkiye gibi büyük bir ülke sağlık ekibini niye gönderemezsin? Gönderebilir! Ben oraya gittikten sonra yüzlerce hekim ve sağlıkçır bana ulaştı. Yüzlerce hekim hazırda bekliyor. Sağlık Bakanlığımızın koordinatörlüğünde bir ekip oluşturalım. Buradan Sağlık Bakanlığımıza seslenmek istiyorum. Gelin bu konuda Gazze’ye gitmek isteyen sağlık çalışanlara öncü olun.”

SAVAŞIN DURDURULSUN

“Tek kelimeyle Gazze’de soykırım var!” diyen Kamacı, “Kendilerine Türkiye’den ve dünyadan ne istiyorsunuz dediğimizde bizlere ‘yardım gönderiyorsunuz ama biz savaşın durdurulmasını istiyoruz’ diyorlardı. En büyük hayırda bu savaşı durdurmak için atılacak adımdır. Hem ülkemizin yöneticilerine hem de dünyadaki bütün ülke yöneticilerine buradan seslenmek istiyorum. Gelin bu en büyük hayra siz vesile olun, üzerinize düşeni yapın. Hem tarih sizi izzet ve şerefle ansın hem de ahiretiniz kurtulsun.” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

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