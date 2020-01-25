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'Geçen yıl yapılan kamu binaları bile hasarlı'

25 Ocak 2020, Cumartesi 15:04
CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Elazığ Sivrice'den, Veli Ağbaba ise Malatya'dan deprem izlenimlerini anlattı: “Sivrice’de neredeyse bütün binalar hasarlı. Binalar ciddi hasar almış. İnsanların bu şartlarda evlerine girmesi bekleniyor."

Elazığ Sivrice ve Malatya çevre ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba izlenimlerini anlattı. Vekiller acil ihtiyaçları sıralarken sosyal medyada yayımlanan bilgi kirliliğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

TANRIKULU: SİVRİCE’DE NEREDEYSE BÜTÜN BİNALAR HASARLI 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, depremin etkisini en fazla gösterdiği Elazığ Sivrice’deydi. Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yayınlanan haberine göre; Tanrıkulu, enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek Elazığ Belediye Başkanı ve kaymakamlıkla da görüştüklerini söyledi. Battaniye, ısıtıcı ve çadır gibi ihtiyaçların olduğunu belirten Tanrıkulu deprem bölgesinden izlenimlerini şöyle anlattı: “Sivrice’de neredeyse bütün binalar hasarlı. Binalar ciddi hasar almış. İnsanların bu şartlarda evlerine girmesi bekleniyor. Depreme hazırlık yapılmadığı belli oluyor. Geçen yıl yapılmış kaymakamlık binası, merkez cami, emniyet müdürlüğü neredeyse kullanılamaz durumda. Belediye başkanı, kaymakamla görüştük. Şu an en acil ihtiyaçlar çadır, ısıtıcı ve battaniye gerekli. Büyükşehir belediyelerimizin yardım konvoyları şu an yolda.”

‘ŞU AN EN BÜYÜK PROBLEM BARINMA SORUNU’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da memleketinde incelemelerde bulundu. Ağbaba, sosyal medyada iddia edilen ‘3 Alevi köyüne yardım götürülmüyor’ iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Ağbaba, şu an köylerde ciddi bir barınma sorunu olduğunun da altını çizerek bu sorunun giderilmesi için konut yapımına acil bir şekilde başlanması gerektiğini söyledi: “Sosyal medyada iddia edildiği gibi Alevi köyleri tamamen yıkıldı iddiası doğru değil. Diğer köylerdeki yıkımın boyutu nasılsa üç Alevi köyündeki durum da aynı. İnsanlar tedirgin. Daha çok tek katlı evler yıkılmış durumda. İnsanlar hayvanları için bu köylerdeydi. Şu an en büyük problem barınma sorunu. İnsanların şu an başka yerlere gitme şansı yok. Bunun için çok acil bir şekilde kalıcı konutların yapılması gerekiyor.”

‘BÜTÜN EVLERDE DURUM VAHİM’

Ağbaba depremde hasar görmüş evlerdeki gezdiklerini söyleyerek bu evlerdeki durum için şöyle konuştu: “Gezdiğimiz neredeyse bütün evlerde durum çok vahim. Binaların yanından bile neredeyse geçilmiyor. Doğanyol ve Pütürge’ye bağlı köyler çok kötü durumda. Belediyelerimiz şu an seyyar mutfak kurmuş durumda. 3 öğün sıcak yemek verilebilecek bir mutfak kuruluyor. Bu anlamda henüz bir problem görünmüyor.”

Etiketler: Elazığ, deprem, kamu binaları, hasar
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