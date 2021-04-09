Gelecek Partisi binasına saldırı

Gelecek Partisi Sakarya Arifiye İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi.

Gelecek Partisi’nin kurucuları Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün’ün ardından bu kez partinin ilçe binası hedef alındı. Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan parti binasına, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Binanın camları kırılırken, saldırı herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Saldırı ile ilgili inceleme başlatıldı.

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