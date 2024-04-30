Columbia mezunlarından Filistin’e destek mektubu

Columbia Üniversitesi İklim Okulu Mezunları, üniversitenin mütevelli heyetine “Columbia İklim Okulu Mezunrları Gazze Dayanışma Kampı’nın Yayında” başlıklı bir mektup yazarak Filistin’e destek olduklarını açıkladılar. Mezunlar mektubunda, İsrail üniversiteleri ile olan akademik işbirliğinin sona ermesini de talep ettiler.

Seyhan Şentürk - İstanbul

İşte 26 Nisan 2024 tarihinde yazılan o mektubun geniş bir özeti:

“Başkan Shafik, Başkan Rosenbury, Dekan Shaman ve Columbia Üniversitesi Mütevelli Heyetine,

“Bizler, Columbia Üniversitesi İklim Okulu, SUMA ve The Earth Institute mezunları olarak, Gazze Dayanışma Kampı’nın cesur öğrencileri ve Columbia’nın İsrail’in Filistin’deki işgal, ırkçı ve soykırım eylemlerinden kâr elde eden veya bu eylemlere katılan kurumlardan tamamen ayrılması için üniversiteyi protesto eden akademisyenler, personel ve topluluk destekçileriyle tam bir dayanışma içindeyiz. Bunu yapmak, çevre adaleti ve iklim acil durumunun üstesinden gelmek için temel bir şarttır.

Protestoların temel inancı olan Filistinlilerin özgürlüğü ve Yahudi halkının güvenliğinin aynı hedefe yönelik olduğunu teyit ediyoruz: Soykırım ve etnik temizlik her yerde ve her şekilde sona erdirilmelidir. (...)

Soykırımdan vazgeçmek ve temel sivil itaatsizlik hakkını savunmak, iklim adaleti için hayati önem taşıyan ahlaki bir yükümlülüklerdir. Bu nedenle, İklim Okulu ve Üniversitesi’nin öğrenci ve mezunların taleplerini yerine getirmesinde ısrar ediyoruz:

•Bağışlar ve araştırma fonları da dahil olmak üzere finansal olarak el çekmesi; İsrail’in Filistin’e yönelik apartheid, işgal ve soykırımından kazanç sağlayan ya da suç ortağı olan kuruluşlardan tamamen ayrılması.

•Columbia Üniversitesi Apartheid Divest’in Sosyal Sorumlu Yatırım Danışma Komitesi’ne sunduğu önerinin ve Gazze Dayanışma Kampı öğrencilerinin Üniversite’ye ilettiği taleplerin hayata geçirilmesi

•Baskıya maruz kalan tüm öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel için yasal işlem ve disiplin affı çıkarılması

•Tel Aviv Küresel Merkezi’nin ve Tel Aviv Üniversitesi Çift Diploma Programı’nın açılışlarının iptal edilmesi suretiyle akademik olarak boykot edilmesi. Bu programlar, söylem ve eğitimin nihayetinde barışa giden bir köprü olduğunu teyit ederken, şu anda dışlayıcı olmaları ve askeri bir laboratuvar işlevi görmeleri nedeniyle iptal edilmelidir.

•Akademik özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ortak yönetişim ve protesto hakkını desteklemek

•İklim Okulu, soykırımın sona erdirilmesi için kamuoyuna çağrıda bulunmalı ve savaş karşıtı öğrenci aktivistlere desteğini ilan etmelidir.

Bu talepler karşılanıncaya kadar, İklim Okulu Mezunları olarak, Okulda yeni personel veya öğretim üyesi kadrolarını, konuşma görevlerini veya danışmanlık görevlerini kabul etmeyeceğiz. Üniversiteye bağışta bulunmayacağız, kurumsal olarak desteklemeyeceğiz, kültürel olarak katkıda bulunmayacağız ve Üniversitenin tanıtımını yapmayacağız. (...)

Son olarak, bu aktivizmin nihai olarak Columbia’yı merkeze almadığını teyit ediyoruz. Columbia’nın odak noktası özgür bir Filistin’in gerçekleştirilmesi; her yerde ve her şekilde soykırım ve etnik temizliğin sona erdirilmesidir.

Üniversiteler olmadan iklim bilimi, özgür bir Filistin olmadan da iklim adaleti olamaz.

Birlik ve Dayanışma İçinde, Columbia Üniversitesi İklim Okulu Mezunları