Mülakat doğru bir yöntemmiş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadinin aksine öğretmen atamalarında mülakat yapılacağını açıkladı.

Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden yaklaşık bir ay önce “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım” demişti.

Önceki Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, seçimden iki gün önce öğretmen atamalarıyla ilgili “Mülakat olmayacak artık. KPSS puanı ile hızlıca atamalarını gerçekleştireceğiz. Tek kriter KPSS puanı olacak” demişti.

Haber Merkezi