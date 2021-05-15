Gelen: 61; Garanti: 1 milyon 317 bin

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 2044 yılına kadar yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’na, 2021’in ilk dört ayı için garanti edilen ortalama yaklaşık 440 bin yolcuya karşı 61 yolcu uğradı.

2021 garantisi ise bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışla 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlendi. BirGün’ün haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolu, Akkuyu Nükleer Santralı, havalimanları, limanlar, otoyollar gibi mega projelerin ihalelerini alan IC İçtaş, kendi açıkladığı rakamlara göre Zafer Havalimanı için 50 milyon avro yatırım yaptı. 2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkı devredilen şirkete, her yıl artan sayıda yolcu garantisi de sağlandı. Havalimanının açıldığı 2012 yılından bu yana havalimanından 10 milyon 233 bin 144 yolcunun gideceği öngörülerek şirkete garanti verildi. Ancak havalimanını kullanan yolcu sayısı bu dönemde 318 bin 996’da kaldı. Pandemi ile birlikte de havalimanındaki trafik durma aşamasına geldi. Zafer Havalimanı’nı 2020’de 16 bin 645 yolcu kullandı. Ancak 1 milyon 279 bin 352 yolcu için garanti verildiğinden şirkete uçmayan yolcular için 6 milyon 738 bin avro garanti ödemesi yapıldı.

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