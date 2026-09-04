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Gemi kazasında gelişme: 2 kaptan hakkında tutuklama talebi

04 Eylül 2026, Cuma 00:23
Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına karışan ALSU gemisinin 1. ve 3. kaptanı için tutuklama, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada batan “Tuğberk İmamoğlu” isimli geminin 10 kişilik mürettebatına henüz ulaşılamazken, kazaya karışan “Alsu” isimli geminin 1. ve 3. kaptanları hakkında tutuklama talep edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması talebinde bulunuldu.

İKİ GEMİ ÇARPIŞTI, TUĞBERK İMAMOĞLU BATTI

Silivri’nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı “Tuğberk İmamoğlu” isimli ticari gemi ile Türk bayraklı “Alsu” isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından “Tuğberk İmamoğlu” isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

2 KAPTAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında “Alsu” isimli gemide bulunan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanları hakkında tutuklama, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, kazanın nedeninin ve sorumluların belirlenmesine yönelik sürdürülüyor.

Haber Merkezi

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