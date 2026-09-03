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Başakşehir'de toprak kayması, 1 işçi öldü

03 Eylül 2026, Perşembe 13:30
İstanbul Başakşehir’de istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılırken, diğer işçinin can verdiği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi’ndeki Zerafet Konakları inşaatında meydana gelen olayda istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması yaşanması üzerine 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmalar sırasında toprak altında kalan 25 yaşındaki Tolga Yahşi, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yahşi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 27 yaşındaki Ferdi Yahşi’nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yahşi’nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerine gelen Ferdi Yahşi’nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

4 kişi hakkında gözaltı kararı

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Etiketler: , kaza, göçük, işçi, toprak kayması, son dakika
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