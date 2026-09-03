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3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

03 Eylül 2026, Perşembe 11:51
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri sebebiyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu hakkında, altı yıl önce katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Davutoğlu’nun daha sonra feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı olduğu dönemde, yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programda yaptığı konuşmaya dayandırıldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların resen incelemeye alındığı belirtildi.

İnceleme sonucunda Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu düzenleyen 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DAVUTOĞLU’NUN SÖZLERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmaya konu edilen programda Davutoğlu’nun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da ‘Haram lokma yemeyin’ dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti.”

Soruşturmaya ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Ankara - Anka

Haber Merkezi

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