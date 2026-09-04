"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Mekke Anlaşması: Suudi Arabistan’ın diplomasi önceliği

Muhammet ÖRTLEK
04 Eylül 2026, Cuma
Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında 07 Ağustos 2026’da imzalanan ortak savunma muhtevalı Mekke Anlaşması/İttifakı’nın ilk zirvesi İstanbul’da 31 Ağustos 2026’da gerçekleştirildi.

Zirvede Anlaşma kapsamında “Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi”nin ilk toplantısı yapıldı. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları ele alınırken, İttifak üyelerinin arasında askerî, güvenlik, sanayi, üretim vb. hususlarda işbirliğinin geliştirilmesi bulunuyor.

Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması’yla hem bölgedeki hem de İran’a yönelik diplomatik stratejisini güçlendirme peşinde. Riyad yönetimi, ABD/İsrail-İran savaşı öncesinde Tahran’la diplomatik ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı. Bunun en somut kanıtı Suudi Arabistan ve İran’ın Çin’in arabuluculuğunda 10 Mart 2023’te anlaşmaya varmalarıydı. Anlaşma’yla Sünni-Şii mezhebî güç rekabetinin dengelenmesi, İslam ve Arap Birliği’nin sağlanması gibi faktörler öne çıkıyordu. Ancak anlaşmanın tarafları, böylesine kırılgan bir coğrafyada bunları sağlamada, İsrail’in Gazze’yi işgali ve ABD/İsrail-İran savaşı gibi başlıca nedenlerden dolayı şimdilik muvaffak olamadılar.

İran’la 10 Mart 2023’te anlaşmasından bugüne kadar geçen sürede ve Mekke Anlaşması’yla, Suudi devlet aklının bölgede İran vd. aktörlerle diplomasiye öncelik verdiği anlaşılıyor. Bu da Riyad’ın güvenliği sağlamada öncelikle diplomasiye yöneldiğinin işareti.

Yine açıkça düşman unsur belirtmeyen Mekke İttifakı’nın da 31 Ağustos 2026’daki İstanbul zirvesinin ardından “önce diplomasi, sonra savunma” ilkesini benimsediği yorumlanıyor. İttifak’ın bu ilkesi bir nevî, Çin’in Ortadoğu ve Afrika açılımında kullandığı “önce sivil, sonra askerî” stratejisine benziyor.

Suudi Arabistan’ın Kamu Diplomasisi’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Rayed Krimly’nin, Anlaşma’nın imzalandığı 7 Ağustos’ta X (@Rayedkrimly) hesabından “Anlaşma’nın askerî bir eksen ve mezhepsel bir blok kurma çabasında olmadığı”nın mesajını paylaşması da, Riyad’ın diplomatik önceliklerindendir. Yani “Riyad, İran’ı daha fazla kızdırmamak, ABD’nin olumsuz tepkisiyle karşılaşmamak ve İsrail’in adını açıkça zikretmekten kaçınıyor”. Ayrıca S.Arabistan, ABD’yle 22 Temmuz 2026’da Nükleer Anlaşma imzaladı. Ancak Riyad, ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail’le Normalleşme/İbrahim Anlaşması imzalaması için baskı gördü. Riyad henüz İsrail’le bir anlaşma imzalamasa da, Tel-Aviv’le ilişkilerini “de facto” olarak sürdürüyor. Aynı zamanda Riyad, İran’ın Suudi topraklarındaki ABD üslerini vurmasına ciddi bir karşılık vermedi. Zaten Tahran da hedefin Suudi Arabistan değil, yabancı üsler olduğunu bildiriyor.

Böylece çatışma/savaştan kaçınan ve diplomasi yürüten Riyad için Mekke Anlaşması oldukça önemli. Mezhepçilikten uzak durduğu belirtilen İttifak üyelerinin bir araya gelmeleri, İran’a yönelik diplomasi sahasını genişletiyor. İttifak’ın diplomasi alanını genişleten en önemli unsur ise, Pakistan’ın ABD-İran arasında arabuluculuk girişimidir. Bu girişim, İttifak’ın İran’a karşı saldırgan olduğu algısını zayıflatmaktadır.

Suudi Arabistan hem Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) hem de Arap Ligi (AL) üyesi. Riyad, İran’a nasıl yaklaşılacağı hususunda özellikle son dönemde her iki kuruluşla fikir ayrılığına düşebiliyor. Suudi devlet aklı, Tahran’ın Riyad’la ilişkilerinde, zikredilen fikir ayrılıklarından faydalanabileceğinin farkında. Fakat Mekke Anlaşması’yla imzacı ülkelerin, İran’a yönelik genişleyen diplomasi sahası, şu an için Tahran’ın KİK ve AL’deki farklılıklardan yararlanmasını engellediği muhtemeldir.

Mekke Anlaşma’nın İslâm’ın mukaddes şehirlerinden Mekke’de imzalanmasına, Müslüman ülkelere yönelik İslâmî/dinî sembolik anlam yükleyenler oluyor. Anlaşma’nın İslâmî/dinî sembolik anlamı/yönü, İran’ın Suudi Arabistan’a karşı olumsuz politikalarını/faaliyetlerini “İslâmî şekilde olası nitelendirmesini engelleyen” diplomatik hamlelerdendir. Ancak Tahran’ın köşeye sıkıştırıldığında güçlü tepkiler verdiğini de unutmamak gerekiyor.

Riyad yönetimi, ABD/İsrail ve bölge aktörlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak, Tahran’a yönelik uzun-ince diplomatik yol takip ediyor.

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Gizli Servis'i hakkında şaşırtan bilgi

    Türk şirketlerden Rakka'da sanayi adımı

    Brussels Airlines çalışanları İsrail uçuşlarını reddedebilecek

    Okul zili çalmadan masraf zili çaldı

    Gemi kazasında gelişme: 2 kaptan hakkında tutuklama talebi

    Çerçeve yasası yaraları iyileştirecek mi?

    Mekke Anlaşması: Suudi Arabistan’ın diplomasi önceliği

    Silivri'deki gemi kazasında çarpıcı rapor: Tecrübesiz 3. kaptan dümende, kaptan uykudaymış

    İngiltere'de 55 bin imzalı Filistin mektubu

    Netanyahu'nun "ana görev"i İran'da rejim değişikliğiymiş!

    ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Tüm seçenekler masada"

    Manisa'da deprem: İzmir'de de hissedildi

    Başakşehir'de toprak kayması, 1 işçi öldü

    Yalova Grand Thermal çalışanlarından maaş ve tazminat eylemi

    Silivri'deki gemi kazasında 9 gözaltı

    TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

    Netanyahu işgalde ısrarcı: Gazze’den çıkmayacağız

    İBB'ye yeni operasyon: 13 kişi gözaltında

    ENAG, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gemi kazasında gelişme: 2 kaptan hakkında tutuklama talebi
    Genel

    ABD Gizli Servis'i hakkında şaşırtan bilgi
    Genel

    Okul zili çalmadan masraf zili çaldı
    Genel

    Brussels Airlines çalışanları İsrail uçuşlarını reddedebilecek
    Genel

    Türk şirketlerden Rakka'da sanayi adımı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.