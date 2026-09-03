Yalova Grand Thermal çalışanlarından maaş ve tazminat eylemi

Grand Thermal Otel’de işten çıkarılan yaklaşık 110 çalışan, ödenmeyen maaşları, tazminatları ve diğer işçilik alacakları için basın açıklaması yaptı. İşçiler, ücretlerinin ve tüm yasal haklarının eksiksiz ödenmesini talep ederken otelin çalışma şartları ve yangın güvenliğine ilişkin çeşitli iddiaların da araştırılmasını istedi.

Yalova Grand Thermal Otel çalışanları, geçtiğimiz hafta işten çıkarılmalarının ardından yaşadıkları mağduriyetleri kamuoyuna duyurdu. Çalışanlar, Temmuz maaşlarının yalnızca bir bölümünün ödendiğini, Ağustos maaşlarının ise henüz ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer işçilik alacaklarının da güvence altına alınmasını istedi.

ÇALIŞANLAR MAAŞLARININ ÖDENMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Yalova Grand Thermal Otel’de çalışan ve geçtiğimiz hafta işten çıkarıldıklarını belirten yaklaşık 110 emekçi, düzenledikleri basın açıklamasıyla yaşadıkları sorunları kamuoyuyla paylaştı. Çalışanlar, eylemlerinin yalnızca ödenmeyen maaşlarla ilgili olmadığını, yıllardır verdikleri emeğin, harcadıkları zamanın ve alın terinin karşılığını almak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Basın açıklamasında Temmuz ayı maaşlarının yalnızca küçük bir bölümünün ödendiği, Ağustos ayı maaşlarının ise tamamının hâlâ ödenmediği belirtildi. İşçiler ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmayan yıllık izin ücretleri ve diğer işçilik alacaklarının da bulunduğunu kaydetti. Çalışanlar, maaşlarından kesilen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ödemelerinin nereye aktarıldığını bilmediklerini, maaşlarından icra kesintisi yapılan bazı çalışanların da ciddi mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

ÖĞRENCİ ÇALIŞANLARIN EĞİTİM KAYGISI

Basın açıklamasında, otelde çalışanlar arasında çok sayıda öğrencinin bulunduğuna da dikkat çekildi. Öğrencilerin yaz döneminde çalışarak kış aylarında eğitimlerine devam edebilmek, yurt, ulaşım, yemek ve kitap masraflarını karşılayabilmek amacıyla gelir elde etmeye çalıştıkları belirtildi. İşçiler, öğrencilerin de ücretlerinin ödenmediğini ifade ederek yaz döneminde elde edilmesi beklenen gelirin öğrenciler açısından yalnızca birkaç aylık maaş anlamına gelmediğini vurguladı.

Açıklamada, söz konusu gelirin öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi ve eğitim hayatından kopmaması açısından önem taşıdığı ifade edildi. Çalışanlar, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilmek için mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

İŞÇİLER: HAKLARIMIZI ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Basın açıklamasında, yaşanan sorunların çalışanlar üzerinde haftalardır ağır bir baskı oluşturduğu belirtildi. İşçiler, bu süreçte bir çalışma arkadaşlarının çaresizlik nedeniyle çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu, olay yerine polis ve jandarma ekiplerinin geldiğini ve girişimin engellendiğini aktardı. Çalışanlar, söz konusu olayı bir gösteri unsuru olarak değil, yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla gündeme getirdiklerini ifade etti.

İşçiler, sendikaları OTİS ile birlikte ortaya koydukları mücadelenin önemine dikkat çekerek ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Açıklamada, çalışanların kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ücretlerine ihtiyaç duyduğu belirtilirken, işçilerin konkordato ilan ederek borç ve yükümlülüklerden kurtulma imkanının bulunmadığı vurgulandı.

Çalışanlar taleplerini; ücretlerin, kıdem ve ihbar tazminatlarının ve diğer işçilik alacaklarının eksiksiz ödenmesi olarak sıraladı. Bunun yanı sıra çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve işyerindeki can güvenliğiyle ilgili iddiaların derhal araştırılmasını istedi. Açıklamanın sonunda işçiler, herhangi bir ayrıcalık ya da yardım talep etmediklerini belirterek yalnızca çalıştıkları günlerin ve verdikleri emeğin karşılığını istediklerini ifade etti. Çalışanlar, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ve bu süreçte sendikaları OTİS ile emekçilerin dayanışmasıyla hareket edeceklerini açıkladı.