Netanyahu işgalde ısrarcı: Gazze’den çıkmayacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'de kalıcı olduklarını söyledi. İsrail ordusu an itibarıyla bölgenin yüzde 60'ını kontrol ediyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail askeri üssünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan video mesajında, İsrail askerlerinin çekilmesini öngören ABD destekli ateşkes planına rağmen birliklerin geri çekilmeyeceğini vurguladı.

2025 yılının Ekim ayında sağlanan ateşkesin ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne giden Netanyahu, Hamas ile İsrail kontrolü altındaki bölgeleri ayıran "Sarı Hat" yakınında yaptığı açıklamada, "Bölgeyi kontrol ediyoruz. Geri çekilmiyoruz; bu hat üzerinde kalıyoruz. Şeridin yüzde 60'ını kontrol ediyoruz ve durmuyoruz, çünkü bizi her gün tehdit eden teröristleri yok ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı silahsızlandırmak için her şeyi yapıyoruz. Gazze artık İsrail için tehdit oluşturmayacak" diyen Benyamin Netanyahu, "Hâlâ tamamlanması gereken bir iş olduğunu ve bunu tamamlayacaklarını" dile getirdi.

ABD'nin öncülük ettiği barış planı, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ardından İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesini öngörüyor.

Ateşkese rağmen bin 300'den fazla ölü

İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sayılara göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, son 11 ayda İsrail operasyonlarında en az bin 334 Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) açıklanan bu sayıyı doğru kabul ediyor.

İsrail ordusu ise aynı dönemde kendi saflarında beş asker ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hamas'ın silahsızlandırılması planı

Netanyahu açıklamasında ayrıca, İsrail'in hedeflerinden biri olan, Hamas'ın silahsızlandırılması sağlanana dek "her şeyin yapılacağını" belirtti. Ancak İsrail Başbakanı, Trump tarafından kurulan Barış Konseyi'nin yakın zamanda yayımladığı ve diğer hususların yanı sıra Hamas'ın silahlarını teslim etmesini de öngören planı reddediyor.

Plana göre Hamas tarafından teslim edilen silahlar depolanacak ve Filistin kontrolü altında kalacak. Buna karşın İsrail, silahların kıyı şeridinden tamamen çıkarılmasını talep ediyor. İsrail hükümeti, silahların yeniden Hamas'ın eline geçmesinden endişe ettiğini söylüyor.

"İsrail Gazze'yi boşaltmaya hazır"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise, bir kez daha Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin buradan çıkarılması gerektiğini savundu. Buna yönelik planlarının geçerli olduğunu dile getiren Katz, ABD'nin onları nereye götüreceğini belirlemesini beklediklerini ifade etti.

Savunma Bakanı Katz, İsrail haber sitesi Ynet ve Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşmada, "Gazze için bu göç olmadan gerçek bir çözüm yok" ifadesini kullandı. Katz ayrıca, Gazzeli Filistinlilerin topraklarından çıkarılması için "İsrail hükümetinin deniz yoluyla, hava yoluyla, mümkün olan her yolla organize ve hazır olduğunu" söyledi.

Geçmişte Gazzelilerin topraklarından tamamen yerinden edilebileceğine dair benzer öneriler uluslararası toplum tarafından öfke ile karşılanmış, İsrail çok sayıda ülke tarafından kınanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2025'te duyurduğu ateşkes planı, zorunlu bir yerinden etme olmayacağına dair açık hüküm içeriyor. Cenevre Sözleşmesi uyarınca da işgal altındaki topraklarda sivillerin zorla yerinden edilmesi savaş suçu kabul ediliyor.