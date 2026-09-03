ENAG, Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG’ın hesaplamasına göre, enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,24 artarken, son 12 aylık enflasyon yüzde 49,03 olarak ölçüldü.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ağustos 2026 döneminde %2,24 oranında artmıştır. E-TÜFE’nin son 12 aylık artış oranı ise %49,03 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi

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