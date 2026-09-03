"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Silivri’de batan gemi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

03 Eylül 2026, Perşembe 09:15
Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına çalışmalar hakkında sürekli bilgi veriliyor.

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

Olay

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.

AA

Etiketler: Silivri, Silivri açıkları, gemi kazası, gemi çarpışması, ticari gemi, batan gemi, arama kurtarma, deniz kazası, Türk bayraklı gemi, İstanbul, Marmara Denizi, son dakika
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

    Netanyahu işgalde ısrarcı: Gazze’den çıkmayacağız

    İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında

    ENAG, Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

    Silivri’de batan gemi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı

    Trump: İran'a yeniden saldırmaya hazırız

    KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekilme kararı aldı

    Sıcaklıklar 38 dereceyi bulacak

    Cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı - Adada ihmal isyanı

    Umut arayışı sürüyor

    Okul masrafları cep yakıyor

    Tunus’ta İşkence Karşıtı Örgütten cezaevlerinde tedbir çağrısı

    Bosnalı STK’lar UEFA’ya başvurdu

    '8 milyonum olsa merkezden alırım'

    Grönlandlı bakan: "Geleceğimizi belirleme hakkımız tehlikede"

    Trump: Hürmüz Boğazı'nın adı "Trump Boğazı" olsun

    750 gr kıymaya ne oldu?

    Otomotiv pazarı daraldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    '8 milyonum olsa merkezden alırım'
    Genel

    750 gr kıymaya ne oldu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    George Clooney'den cesur eleştiri
    Genel

    Cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı - Adada ihmal isyanı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Millet hayatın her alanında adalete hasret
    Genel

    Otomotiv pazarı daraldı
    Genel

    Tunus’ta İşkence Karşıtı Örgütten cezaevlerinde tedbir çağrısı
    Genel

    Grönlandlı bakan: "Geleceğimizi belirleme hakkımız tehlikede"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.