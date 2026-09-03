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ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Tüm seçenekler masada"

03 Eylül 2026, Perşembe 22:52
İran'la süresiz savaş niyetlerinin olmadığını ifade eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım, çünkü bu, Başkan'ın karar verme alanını daraltır. Ancak olabilecek tüm seçenekler masada" dedi.

 

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik "tüm seçeneklerin" masada olduğunu, Tahran'la "süresiz bir savaş" peşinde olmadıklarını belirtti.  ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair soruları cevapladı.

PETROL FİYATLARINDA İRAN'I SUÇLADI

ABD'de ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yüksek olmasından dolayı İran'ı suçlayan Vance, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ateş açmayı bırakması gerektiğini söyledi. "Yaptığımız pek çok şey var, özellikle İranlılara baskı uygulayarak ticari gemilere ateş etmeyi durdurmalarını sağlamaya çalışıyoruz." diyen Vance, buna karşın ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine açması dolayısıyla küresel bir enerji krizi yaşanmadığını savundu.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

ABD Başkan Yardımcısı, şu anda İran'la müzakere halinde olmadıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım, çünkü bu, Başkan'ın karar verme alanını daraltır. Ancak olabilecek tüm seçenekler masada, ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı." şeklinde konuştu.

SÜRESİZ SAVAŞ NİYETİ YOK

Öte yandan JD Vance, bir soru üzerine, İran'la "süresiz savaş" gibi bir niyetlerinin olmadığını ve aktif saldırı sürecini tamamladıklarını belirtti. ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "büyük çaplı" olmadığını savunan Vance, "Süresiz savaş ifadesine itiraz etmek istiyorum çünkü şu anda büyük çaplı muharebe operasyonları yürütülmüyor ve çok uzun bir süredir de yürütülmüyor. Aslında, sadece birkaç gün önce yaptığımız şey, dünya enerji pazarlarına petrol ve gaz akışını sağlamak amacıyla İranlıların bir ticari gemiyi tekrar vurmasını zorlaştırmaktı." değerlendirmesini yaptı.

HER İKİ YOL DA YÜKSEK MALİYETLİ

İran'la aktif müzakere olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya yönelik çabalarının bir maliyet çıkardığının farkında olduklarını kaydeden Vance, diğer alternatiflerin de yüksek maliyet ürettiğini dile getirdi.

 

AA

Etiketler: İran, ABD, Hürmüz Boğazı, İran-ABD Savaşı, Petrol fiyatları
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