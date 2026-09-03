KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında alınan idari tedbirlerin genişletildiğini açıklayan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını duyurdu.

Üstel, "Bugün gelinen noktada, Polis Genel Müdürlüğümüzün, yargı makamlarımızın soruşturmayı hiçbir şüpheye mahal vermeden yürütebilmesi amacıyla, kaza sonrasında aldığımız görevden uzaklaştırma kararlarını genişletme kararı almış durumdayım. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim" dedi.

Kamu vicdanının rahatlaması için bu kararı aldık

Başbakan olarak soruşturmanın selameti için gerekli idari tedbirleri almanın görevi olduğunu belirten Üstel, "Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı. Üstel, Arıklı’nın yürüttüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı göreviyle ilgili bundan sonraki süreçte Anayasa’nın öngördüğü hükümler ve verdiği yetkiler çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.

Siyasî bir karar değildir

Görevden alma kararının Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) yönelik siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu karar, Yeniden Doğuş Partisi’ne, onun kurumsal kimliğine veya YDP’ye gönül vermiş kardeşlerimize yönelik siyasi bir karar değildir" dedi. Koalisyon ortaklarıyla dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını kaydeden Üstel, Arıklı’ya bugüne kadar verdiği hizmetler sebebiyle teşekkür etti. Üstel, "Erhan Arıklı ile de dört buçuk yıl boyunca birlikte çalıştık, ülkemiz adına birçok projeye birlikte imza attık. Kendisine bugüne kadar ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir

Görevden alma kararının suçluluk anlamına gelmediğinin altını çizen Üstel, "Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez. Masumiyet karinesi herkes için geçerlidir" dedi.

Sorumluluğu bulunanlar hesap verecek

Soruşturmanın hızlı, titiz ve şeffaf şekilde sürdürüleceğini belirten Üstel, ihmali veya sorumluluğu bulunanların yargının vereceği karar doğrultusunda hesap vereceğini ifade etti.

Üstel, devlet olarak önceliklerinin kayıplara ulaşmak, ailelerin yanında olmak ve facianın bütün gerçeklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, can verenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve KKTC halkına sabır diledi.