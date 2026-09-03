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Netanyahu'nun "ana görev"i İran'da rejim değişikliğiymiş!

03 Eylül 2026, Perşembe 23:16
Ekim ayında yapılacak seçim öncesi kamuoyu yoklamalarında geride görünen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dışarıya yönelik tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu bu sefer de önlerindeki "ana görev"in İran rejimini devirmek olduğunu söyledi.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede 27 Ekim'de gerçekleşecek seçimler öncesinde tehditlerini sürdürerek "yeteneklerine güvendiklerini ve önlerindeki ana görevin İran rejimini ortadan kaldırmak" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer komutanlarla Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı Kompleksi Kirya'da bir araya geldiği bildirildi.

"İRAN HİÇ OLMADIĞI KADAR ZAYIF"

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran tehdidini geri püskürttüklerini savunarak Tahran yönetiminin "tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu iddia etti. "Önümüzdeki ana görev İran rejimini devirmek ve bu konudaki yeteneklerimize güveniyoruz." diyen Netanyahu, bunun önlerindeki merkezi görev olarak imkansız değil ulaşılabilir ve yakın olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, İran'ın İsrail'in cevabı sebebiyle kendilerine saldırmadığını iddia ederek ülke içinde birliğe sahip olduklarını savundu.

ANKETLER "EİSENKOT ÖNDE" DİYOR

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.

 

AA

Etiketler: İsrail, Netanyahu, İran
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