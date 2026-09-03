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3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Silivri'deki gemi kazasında 9 gözaltı

03 Eylül 2026, Perşembe 13:07
Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturmada, ALSU gemisinde bulunan 10 personelden 9’u gözaltına alındı.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticarî geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı, gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin başlattığı arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbotla destek veriyor. Yaklaşık 800-900 metre derinlikte meydana gelen kazada, batan geminin can filikası ve bazı can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebata ulaşılamadı. Kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlattı. Kazaya karışan 10 kişiden aşçı hariç 9'u gözaltına alındı. Gemilerin seyir, radar ve haberleşme kayıtları inceleniyor.  

AA

Etiketler: Silivri, gemi kazası, Tuğberk, 10 mürettebat
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