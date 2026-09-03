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3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

03 Eylül 2026, Perşembe 10:06
TÜİK verilerine göre ağustosta tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayındaki fiyat artışı ise yüzde 22,07’ye ulaştı.

Konutta yıllık artış yüzde 39,77

TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 arttı. En yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 39,77 olarak kaydedildi. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı sırasıyla 8,12, 5,94 ve 5,01 puan oldu.

Aylık artışta ulaştırma öne çıktı

Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 0,22 artarken, ulaştırmada yüzde 4,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış yaşandı. Ulaştırmanın aylık enflasyona katkısı 0,82 puanla öne çıktı.

TÜİK verilerine göre, endekste kapsanan 174 alt sınıfın 134’ünde fiyatlar yükseldi. 35 alt sınıfta düşüş görülürken, 5 alt sınıfta fiyat değişimi yaşanmadı.

Haber Merkezi

Etiketler: TÜİK, enflasyon, Ağustos enflasyonu, Ağustos 2026 enflasyonu, TÜFE, enflasyon oranı, yıllık enflasyon, aylık enflasyon, tüketici fiyatları, gıda enflasyonu, konut enflasyonu, ulaştırma, çekirdek enflasyon, Türkiye ekonomisi, hayat pahalılığı, fiyat artışları
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