İngiltere'de 55 bin imzalı Filistin mektubu

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya 55 bin imzalı mektup sunuldu. Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından hazırlanan mektupta, yeni Başbakan Andy Burnham'ın İsrail'den hesap sorması istendi.

İngiltere'de Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), yeni Başbakan Andy Burnham'dan İsrail'e Gazze'deki suçları sebebiyle hesap sormasını isteyen 55 bin imzalı mektubu Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya sundu. Ülkede Filistin'e destek eylemleri ve lobi faaliyetleriyle tanınan PSC'nin X hesabından paylaşılan görüntülere göre PSC Başkan Yardımcısı Ryvka Barnard, ünlü oyuncu Juliet Stevenson ve Britanya Filistin Komitesi Başkanı Sara Husseini, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya dün 55 bin imza bulunan mektubu teslim etti. BURNHAM İSRAİL'DEN HESAP SORMALI Mektubun Temmuzda göreve başlayan Başbakan Burnham'a hitaben yazıldığını kaydeden Barnard, Burnham'ın uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını koruması gerektiğini belirtti. Barnard, Burnham'ın İsrail'den Gazze'de işlediği ve hala sürdürdüğü soykırım sebebiyle hesap sorması gerektiğini de bildirdi. MEKTUP, DURUŞU GÖRMEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ Husseini, tüm İngiltere halkının yeni hükümetin Filistinlilere yönelik politikasını değiştirip değiştirmediğini görmesi açısından yazılan mektubun önemli olduğunun altını çizdi. Stevenson da açıklamasında, "Andy Burnham ve hükümetini, İngiltere'nin bu konudaki duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 205

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.