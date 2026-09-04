Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Onun yaptıklarından hesap sorulmaz; onlar ise hesaba çekileceklerdir. Enbiyâ Suresi: 22-23 HADİS: Silâhla öldürülen nice kimse vardır ki ne şehiddir ve ne de övülmeye değer. Yatağında eceliyle ölen nice kimseler de vardır ki Allah katında sıddîk ve şehiddirler. Camiü’s-Sağir, No: 3049

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