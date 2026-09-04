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Okul zili çalmadan masraf zili çaldı

04 Eylül 2026, Cuma 00:50
Yeni eğitim yılı öncesi velilerin alışveriş telaşı başlarken, kırtasiye, çanta ve okul kıyafeti giderleriyle bir çocuğun okul hazırlığı için gereken tutar 10-15 bin liraya ulaşıyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler ve öğrencilerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlığı başladı. Kırtasiye malzemelerinden okul çantasına, kıyafetten ayakkabıya kadar pek çok ihtiyaç için alışverişe yönelen aileler, artan fiyatlar karşısında bütçelerini zorlayan bir tabloyla karşı karşıya.

Okul masrafı bel büküyor

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, artan okul masraflarından en çok asgarî ücretle geçinen ailelerin etkilendiğini belirterek, “Okul zili, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Ancak yeni eğitim öğretim yılı, öğrenciler ve veliler için coşkuyla başlamıyor. Bir çocuk büyütmenin, onu okutmanın ve ona güvenli bir gelecek kurmanın maliyeti geçtiğimiz yıllara kıyasla katbekat arttı. En uygun fiyatlı ürünlere bakıldığında dahi okul masrafları cep yakıyor.” dedi.

Bir çocuğu okula hazırlamanın maliyeti 15 bin TL

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verilerine değinerek açıklamalarda bulunan Bülbül, “Yalnızca son bir yılda; sırt çantası yüzde 45,45, matara yüzde 33,33, 12’li kurşun kalem yüzde 25 zamlandı. Tişört, gömlek, ceket, etek, pantolon almak zorunda olan aileler için fatura daha da kabarıyor. Yalnızca okul forması masrafı 2 bin lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Tüm bu giderler bir araya geldiğinde, bugün bir çocuğu okula hazırlamanın maliyeti 10 bin lira ile 15 bin lirayı buluyor” diye konuştu.

Okul çantası değil de masraflar ağır

Bülbül, “Gıda enflasyonunun yüksek, alım gücünün her geçen gün daha düşük olduğu bir ortamda aileler bir yandan çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya, diğer yandan eğitim masraflarını yetiştirmeye çalışıyor. 28 bin 75 liralık asgarî ücretle geçinmeye çalışan bir aileden, yalnızca bir çocuğun okula başlaması için 10-15 bin lira harcamasını beklemek kabul edilebilir değildir. Parasız eğitim kâğıt üzerinde kaldı, eğitimin faturası bu yıl da ağırlaşarak velinin sırtına yükleniyor” dedi.

Haber Merkezi

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